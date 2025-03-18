Юбилейная выставка фотошколы Ксении Чебиряк открылась в Солнечногорске

На выставке можно увидеть более 200 оригинальных работ преподавателей, выпускников и учеников, выполненных в разнообразных техниках и жанрах: от портретов и репортажной съемки до архитектурной макросъемки, гастрономической фотографии и снимков из путешествий.

Особое внимание привлекает одно из изображений, созданное с использованием искусственного интеллекта. Основатель школы, художник по образованию Ксения Чебиряк, разработала художественный эскиз и многократно обрабатывала его в программе, чтобы достичь желаемого результата. Это произведение отражает ее авторское видение возрождения, весны и новой жизни.

«Нейросеть — не такая простая штука. Она не делает все по волшебной палочке и не заменит творца. Чтобы от нее добиться чего-то стоящего, нужно попотеть. Эту работу я делала несколько часов. Около 500 раз я прописывала задание, чтобы получилось то, чем я осталась полностью довольна, и моя задумка воплотилась именно так, как я представляла в своей голове», — рассказала Ксения Чебиряк.