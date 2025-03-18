Юбилейная выставка фотошколы Ксении Чебиряк открылась в Солнечногорске
Юбилейная выставка, посвященная 15-летию фотошколы Ксении Чебиряк, открылась в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Свои работы представили почти 80 фотохудожников.
На выставке можно увидеть более 200 оригинальных работ преподавателей, выпускников и учеников, выполненных в разнообразных техниках и жанрах: от портретов и репортажной съемки до архитектурной макросъемки, гастрономической фотографии и снимков из путешествий.
Особое внимание привлекает одно из изображений, созданное с использованием искусственного интеллекта. Основатель школы, художник по образованию Ксения Чебиряк, разработала художественный эскиз и многократно обрабатывала его в программе, чтобы достичь желаемого результата. Это произведение отражает ее авторское видение возрождения, весны и новой жизни.
«Нейросеть — не такая простая штука. Она не делает все по волшебной палочке и не заменит творца. Чтобы от нее добиться чего-то стоящего, нужно попотеть. Эту работу я делала несколько часов. Около 500 раз я прописывала задание, чтобы получилось то, чем я осталась полностью довольна, и моя задумка воплотилась именно так, как я представляла в своей голове», — рассказала Ксения Чебиряк.
За 15 лет существования школы было выпущено около 400 фотографов. В рамках двухлетнего курса студенты изучали основы фотографии: работу с источниками света, композицию, цифровую и пленочную съемку, а также процесс проявки и съемку как в студии, так и на природе. Некоторые из выпускников выбрали фотографию своей основной профессией, в то время как другие сделали ее любимым увлечением и творческой отдушиной.
«Мы не хотим научить чему-то конкретному: „Снимайте так, и больше никак“. Мы раскрываем потенциал. Каждый человек видит через призму камеры по-своему. Пройдя по залам, можно убедиться, насколько люди видят по-разному, и насколько это интересно», — поделился преподаватель школы Александр Май.
Выставка будет открыта для посещения до 20 апреля.