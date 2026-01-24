Юбилейная церемония премии за вклад в развитие науки и искусства прошла в Серпухове

В Серпухове вручили ежегодную общественную премию имени Н. А. Рачинского, учрежденную в 2004 году для поощрения достижений в области истории, культуры и краеведения. В этом году лауреатами стали четыре представителя разных сфер: музейный сотрудник, хореограф, хирург и художественный руководитель театра.

Награда, инициированная Серпуховским историко-художественным музеем совместно с предпринимателями и СМИ, присуждается за конкретные дела: исследовательские работы, образовательные проекты, сохранение традиций, восстановление памятников, а также творческие произведения, связанные с историей края. Кандидатов выдвигают учреждения культуры, общественные объединения и редакции, а решение принимает комитет премии путем тайного голосования.

В торжественной церемонии приняли участие почетные гости, включая Народного учителя РФ Александра Лысикова, депутатов, представителей духовенства и бизнеса. Глава городского округа Алексей Шимко поблагодарил лауреатов за вклад в развитие муниципалитета. Ими в этом году стали: старший научный сотрудник музея Марианна Пантелеева, руководитель хореографической студии «Сильфида» Людмила Починская, заведующий хирургическим стационаром Николай Рожков и художественный руководитель музыкально-драматического театра Игорь Шестун. За 20 лет существования премии ее удостоились 57 человек.