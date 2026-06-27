Юбилейная спартакиада среди детских лагерей прошла в Химках

20-е по счету мероприятие «Звонкое лето» завершилось 24 июня в школе «Лига первых». В финале встретились юные спортсмены из 14 школьных лагерей дневного пребывания.

Участников поздравили глава округа Инна Федотова и депутат партии «Единая Россия» Юлия Ишкова. Программа соревнований включала бадминтон, шашки, шахматы, футбол, настольный теннис и пионербол. Кульминацией стал футбольный матч, после которого подвели общие итоги.

Юлия Ишкова отметила, что спартакиада — это традиция, которая объединяет школьников и прививает любовь к спорту, учит дружить и радоваться успехам других.

По итогам общего зачета первое место заняла школа «Лига первых», второе — «Флагман», третье — школа № 19. Инна Федотова поблагодарила ребят, педагогов и вожатых.

Праздник продолжился веселыми стартами, спортивными лабиринтами, мастер-классом по баскетболу и музыкальным флешмобом. Каждый лагерь получил спортивный инвентарь: ворота, мячи, кольцеброс, развивающие игры и другие наборы.