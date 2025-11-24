Юбилейная смена образовательного проекта «ШАГ» завершилась в Королеве

Десятая смена проекта «Школьная академия главы» собрала 90 ребят. В течение недели школьники занимались по восьми профильным направлениям, готовились к олимпиадам, посещали консультации, участвовали в мастер-классах, творческих и спортивных активностях.

С завершение смены школьников, родителей и педагогов поздравил глава Королева Игорь Трифонов, который вручил участникам сертификаты.

Напомним, «ШАГ» стартовал в Королеве в 2022 году по инициативе Игоря Трифонова. Проект предусматривает широкие возможности для развития способностей детей и дает возможность талантливым ребятам — победителям и призерам олимпиад — во время школьных каникул проходить бесплатный интенсив по наиболее востребованным предметам: русскому и английскому языкам, математике, физике, информатике, биологии, химии, экономике и физической культуре.

Со школьниками занимаются лучшие педагоги школ Королева, Технологического университета имени Алексея Леонова, образовательного центра «Взлет», Фонда развития «Физтехшкол» и МФТИ.

Новая смена проекта откроется весной следующего года и будет направлена на подготовку к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников.