Юбилей центров «Активное долголетие» отметят концертом в Красногорске

Ансамбль «Русь» является носителем традиций русской народной культуры. Коллектив представит зрителям образцы певческого и танцевального искусства. Программа позволит глубже понять богатство и многообразие культурного наследия России.

В холле Дома культуры организуют интерактивные мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей и культурный обмен. Для гостей подготовили специальные сюрпризы, которые добавят мероприятию особого колорита.

На праздник приглашают всех обладателей социальных карт Московской области. Мастер-классы начнутся в 12:30, а праздничный концерт — в 14:00. Участникам необходимо взять с собой социальную карту Московской области для доступа на мероприятие.

Дом культуры «Подмосковье» находится по адресу: город Красногорск, улица Ленина, дом 3.