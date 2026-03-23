Юбилей театрального союза отметят в Щелкове

Вечером 27 марта Щелково погрузится в атмосферу театральных тайн. Местный драматический театр приглашает жителей на акцию «Ночь в театре», которая в этом году приурочена к двум юбилеям: 150-летию Союза театральных деятелей и 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова.

«Для Щелкова фигура Булгакова имеет особое, почти родственное значение. Мало кто знает, что именно в тишине подмосковного поселка Загорянский писатель создавал финальные главы своего бессмертного романа „Мастер и Маргарита“. В юбилейный вечер актеры театра прочтут знаковые фрагменты этого произведения, возвращая слова автора в те места, где они когда-то рождались», — отметили организаторы.

Главная интрига вечера — возможность увидеть театр «без грима». Вместо привычного парадного спектакля гостям покажут процесс зарождения новой постановки. Зрители станут свидетелями репетиции будущей премьеры — пьесы «Зойкина квартира». Встреча начнется в 19:00 по адресу: Щелково, улица Фабричная, дом № 1. Вход свободный.