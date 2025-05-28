Юбилей Союза театральных деятелей России отметят в Балашихе

В 2026 году Россия отметит 150-летие Союза театральных деятелей, основанного в 1876 году как Общество взаимного вспоможения русских артистов. Этот юбилей вдохновил Балашиху на подготовку яркой культурной программы, кульминацией которой станет Городской театральный фестиваль «Камертон талантов», приуроченный к Международному дню театра 27 марта.

Фестиваль объединит лучшие театральные коллективы города, которые представят зрителям свои самые выдающиеся постановки, творческие номера и отрывки из спектаклей. Это событие станет настоящим праздником для всех, кто ценит театральное искусство, и позволит по-новому взглянуть на богатые культурные традиции Балашихи.

В рамках подготовки к юбилею Союза театральных деятелей в России впервые официально отметят День актера 17 января. В этот день в Балашихе пройдет научно-практическая конференция, посвященная роли актерской профессии в современном обществе. Ведущие деятели культуры обсудят ключевые этапы развития отечественного театра и вклад выдающихся личностей в его историю.

Еще одним ярким событием станет онлайн-марафон «Симфония театра», который пройдет в Виртуальном концертном зале Балашихи. В нем примут участие актеры, режиссеры, театроведы и почетные гости, которые поделятся своим опытом и вдохновением.

Союз театральных деятелей, объединяющий профессионалов со всей страны, продолжает играть ключевую роль в поддержке и развитии театрального искусства, а также в оказании помощи театрам и школам. Праздничные мероприятия в Балашихе станут важным вкладом в популяризацию театра.