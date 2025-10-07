Юбилей системы среднего профессионального образования отметили в Серпуховском колледже

Губернский колледж стал центром праздничных торжеств, посвященных сразу двум событиям: 85-летнему юбилею системы среднего профессионального образования и профессиональному празднику всех педагогов — Дню учителя. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила о проведении в колледже концерта, ставшего выражением признательности педагогам.

Торжественное мероприятие открыл директор колледжа, заслуженный педагог и Народный учитель Российской Федерации Александр Лысиков. В своей приветственной речи он обратился к педагогическому коллективу со словами благодарности за их труд, преданность выбранной профессии и неоценимый вклад в формирование и развитие молодого поколения. Он особо отметил важность этих двух знаменательных дат, подчеркнув, что именно благодаря работе педагогов система СПО продолжает развиваться, обеспечивая подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

После официальной части мероприятия праздничная программа продолжилась концертом. Творческие коллективы Губернского колледжа и учащиеся школы порадовали педагогов премьерными номерами, наполненными музыкой, танцами и словами благодарности.