Юбилей села Внуково отметили в Дмитровском округе

6 июня населенный пункт отметил 495 лет с момента первого упоминания в документах. Праздник на площадке возле дома культуры объединил взрослых и детей.

Гостей угощали чаем из самовара со сладостями, а каждому желающему делали аквагрим.

Активисты села во главе со старостой Дмитрием Быковым своим примером заражают односельчан, доказывая, что даже в век технологий можно и нужно объединяться, чтобы делать место жительства лучше. Дмитрий отметил, что команда главы округа Михаила Шувалова слышит и понимает запросы сельчан, помогает решать насущные вопросы.

От имени главы муниципалитета жителей поздравила его заместитель Екатерина Швец. Она поблагодарила всех за активную позицию, назвав сельчан большой и дружной семьей, готовой развивать село, делать его уютнее и красивее. Подарком от администрации стал термопод — о нем попросили сами жители для проведения праздников. Активистам села вручили благодарственные письма главы округа.

Поздравления прозвучали также от депутата Владимира Кузовлева и бывших руководителей Внуковского сельского совета Дмитрия Титова и Валентины Левашовой.

На празднике подвели итоги конкурса рисунков «Герб села» — каждый участник получил памятный сувенир. Для гостей выступал народный коллектив «Дмитровские рожечники», а вечером организовали кинопоказ на свежем воздухе.