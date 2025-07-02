Юбилей поселка отметят во Фрянове 5 июля

Юбилейные торжества начнутся с тематических прогулок по парку усадьбы Фряново. Интерактивная программа праздника позволит каждому почувствовать себя непосредственным участником событий. Экскурсоводы и аниматоры подготовили разнообразные занятия, конкурсы, мастер-классы и игры для посетителей всех возрастов.

Кульминацией праздника станет концерт, который пройдет на двух площадках. С 12:00 до 15:00 выступления развернутся на сцене сквера на улице Текстильщиков, а с 17:00 до 22:00 в парке Усадьбы Фряново, где зрителей ждет шоу.

На протяжении всей праздничной недели в усадьбе Фряново будут проходить народные гуляния. 2 июля с 15:00 до 16:00 гостей порадует музыкальная программа с песнями и танцами, а 6 июля в 14:00 всех желающих приглашают на утреннюю зарядку на свежем воздухе.