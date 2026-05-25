Юбилей парка Талалихина отметили в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске провели программу, посвященную 130-летию открытия территории для горожан. Еще одной памятной датой стало 240-летие со дня рождения основателя парка — графа Арсения Закревского.

Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу с экскурсиями, кинопоказом, мастер-классами и познавательными занятиями. Основной темой праздника стала история одного из старейших общественных пространств Подольска. Организаторы сделали акцент на связи прошлого и настоящего, а также на семейном формате отдыха.

Сотрудники Подольского краеведческого музея провели иммерсивную экскурсию по территории парка. Гостям рассказали, как менялся облик этого места в разные годы, какие события здесь проходили и какую роль парк играл в жизни города. Посетители смогли узнать малоизвестные факты об истории усадебной территории и ее основателе.

«Парк Талалихина давно стал важной частью истории Подольска. Для многих жителей это место связано с семейными воспоминаниями и городскими традициями», — отметили организаторы программы.

Одним из центральных событий стал показ художественно-документального фильма «Наш старый-новый парк». Картина создана по мотивам книги подольского писателя Юрия Козловского «Наш старый парк». В киноленте авторы показали, как менялось пространство на протяжении десятилетий и какое значение оно сохраняет для жителей округа сегодня.

Для детей организовали интерактивную площадку с творческими занятиями и мастер-классами. Юные гости принимали участие в конкурсах, рисовали и знакомились с различными техниками декоративного творчества. Одновременно в парке прошло научно-познавательное занятие «Урок чистой воды», посвященное экологии и бережному отношению к природным ресурсам.