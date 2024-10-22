Юбилей народного артиста Скрипки отметили симфоническим концертом в Жуковском

В местном дворце культуры прошел концерт Жуковского симфонического оркестра. Мероприятие посвятили юбилею его руководителя Сергея Скрипки. Концерт посетил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Народного артиста России руководителя Жуковского симфонического оркестра Сергея Скрипку на концерте с юбилеем поздравил Борис Аубакиров. Руководитель муниципалитета вручил имениннику благодарственное письмо губернатора Московской области за многолетнюю плодотворную деятельность и значительный вклад в развитие культуры.

Жуковский симфонический оркестр — гордость и визитная карточка округа. Вот уже 49 лет Сергей Скрипка возглавляет творческий коллектив.

Руководитель муниципалитета Борис Аубакиров пожелал народному артисту России здоровья, благополучия и творческих успехов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».