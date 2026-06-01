Юбилей Наро-Фоминска отметили большой концертной программой

30 мая центральный парк Наро-Фоминска стал одной из главных площадок празднования 100-летия города воинской славы. Для жителей и гостей подготовили концертную программу, творческие площадки, спортивные активности и вечернюю дискотеку.

На главной сцене центрального парка Наро-Фоминска праздничная программа продолжалась в течение всего дня. Концерт проходил без длительных пауз и объединил творческие коллективы со всех территориальных управлений округа. Артисты представили вокальные и хореографические номера, а зрители активно поддерживали выступающих.

Праздничная атмосфера царила не только у сцены. На территории парка работали десятки тематических площадок. Для посетителей проводили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, рисованию и танцам. Желающие могли принять участие в викторинах, спортивных состязаниях и творческих занятиях для детей и взрослых.

Особой популярностью пользовались камерные выступления артистов и музыкальные площадки с живым звучанием инструментов. Многие зрители подпевали знакомым композициям и вместе с исполнителями создавали атмосферу большого городского праздника.

«Для нас было важно, чтобы каждый гость смог найти занятие по душе и почувствовать себя частью общего праздника. Юбилей города объединил жителей разных поколений», — отметили организаторы торжеств.

Завершением праздничного дня стала масштабная танцевальная программа на центральной площади парка. Сначала перед публикой выступили артисты ЦДК «Звезда», после чего эстафету приняли музыканты кавер-групп, исполнившие популярные хиты. Финальные аккорды праздника собрали на площади сотни жителей, которые встретили юбилей Наро-Фоминска танцами и аплодисментами.