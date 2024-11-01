Юбилей композитора Евгения Дербенко отметят в Павловском Посаде

Концерт, посвященный 75-летию знаменитого композитора Евгения Дербенко, пройдет 15 ноября в Павловском Посаде. В этот вечер он выйдет на сцену вместе с учениками, среди которых лауреаты престижных конкурсов.

На празднике жители и гости города встретятся с «рыцарем гармони», которого знают и любят не только в России, но и за границей. В этом году музыкальной школе, где Дербенко учился, присвоено его имя, что подчеркивает его вклад в музыкальное образование.

Евгений Дербенко — автор более 4000 произведений. Благодаря его усилиям, гармония снова стала популярной в России, и сейчас обучение этому инструменту доступно в музыкальных школах и вузах.

На концерте, кроме самого Дербенко, выступят его выпускники и ученики, такие как Антон Лукьяновский, Владимир Левин и другие лауреаты конкурсов.

Вход на концерт свободный, возрастное ограничение: 0+.

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