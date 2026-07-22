Юбилей Казанского храма отметили в Богородском округе

Богослужение возглавил благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев. Ему сослужили настоятель храма священник Илия Максимов и представители духовенства Московской митрополии.

В храм пришли руководитель территориального отдела Электроугли в Богородском округе Сергей Жулябин, а также многочисленные прихожане. Атмосфера праздника была проникнута единением и духовной теплотой — для многих этот день стал не просто датой в календаре, а поводом еще раз ощутить связь с родной землей и традициями.

После богослужения для гостей храма были организованы угощения и концертная программа.

История Казанского храма — это история терпения, веры и сплоченности. Его строительство началось в 2008 году: изначально храм задумывался как деревянный. Однако после случившегося пожара было принято важное решение — возвести каменное здание. Его построили благодаря пожертвованиям прихожан Троицкого храма города Электроугли и неравнодушных благотворителей.