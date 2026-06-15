Юбилей исторической улицы Климовской отметили в Подольске

В микрорайоне Климовск прошло праздничное мероприятие, посвященное 200-летию улицы. Именно от этой небольшой исторической локации — бывшей деревни Климовки — берет свое начало история и название.

Праздник объединил жителей разных поколений, краеведов и почетных гостей. Председатель Общественной палаты округа Лариса Бурмистрова вручила почетные грамоты самым активным жителям и представителям территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская», которые ежедневно вносят вклад в развитие территории. С теплыми поздравлениями к климовчанам обратились депутат Совета депутатов округа Яна Гайша и настоятель храма священномученика Сергия Подольского иерей Олег.

Украшением мероприятия стало выступление лауреата международных конкурсов, юного виртуоза Ивана Ревина, который порадовал гостей игрой на гармошке. Гостем торжества стал талисман местного самоуправления — Тосик, а соведущая предстала перед жителями в историческом образе основательницы этих земель — княгини Татищевой.

Старший научный сотрудник Климовского историко-краеведческого музея, заслуженный учитель Российской Федерации Татьяна Демьяненко подготовила историческую справку, доказавшую, что улице Климовской в этом году исполняется ровно 200 лет. Сама деревня Климовка со временем осталась частью истории, но именно она дала мощный толчок развитию этой территории.

В 1882 году по соседству открылся Климовский машиностроительный завод, первоначально — завод Московского товарищества механических изделий. Рабочий поселок при нем получил название именно благодаря соседству с деревней Климовкой. В 1940 году разросшийся поселок официально получил статус города и имя Климовск.