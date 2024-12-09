Ящики для писем Деду Морозу установили в почтовых отделениях Подмосковья

«Почта России» установила специальные ящики для писем Деду Морозу в Подмосковье. Послания зимнему волшебнику можно отправить до 31 декабря.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что отправить открытку или письмо с пожеланиями Деду Морозу можно обычной почтой. Адрес главного новогоднего волшебника страны: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

«Приятно, что в жизни остается место для сказки. Под Новый год увеличивается поток поздравлений, писем и открыток. Люди отправляют их своим родным и любимым во все уголки страны, а иногда и просто на соседнюю улицу, чтобы передать пожелание и немного тепла через от руки написанные слова», — отметила директор блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина.

Адреса ящиков для писем Деду Морозу можно посмотреть на интерактивной карте.

За первую неделю работы в Московскую усадьбу Деда Мороза поступило свыше четырех тысяч писем, открыток и пожеланий от детей и взрослых. Самыми желанными подарками под елкой остаются гаджеты и игрушки, но есть и неожиданные запросы.