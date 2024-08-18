Ярмарку в честь Медового и Яблочного Спаса провела фабрика пастилы в Коломне

Музей пастильного производства в городском округе Коломна на улице Полянской организовал для жителей и туристов праздничную ярмарку по случаю Медового и Яблочного Спаса. Участники мероприятия дегустировали свежий урожай от местных фермеров, медовую пастилу и яблочные сладости.

Благодаря проекту «Лето в Подмосковье» музей пастилы проводит для коломенцев и гостей города ярмарку, приуроченную к Медовому и Яблочному Спасу.

«Какая же прекрасная здесь атмосфера! Коломна каждый раз удивляет своими задумками. Впервые попали на ярмарку в честь Медового и Яблочного Спаса. Все так вкусно, невозможно удержаться», — поделилась москвичка Ирина Васильева.

Местные фермеры угощали всех желающих свежим урожаем. Гости праздника попробовали яблочное мороженое, медовую пастилу, яблоки в карамели и фирменную шарлотку. Также для них организовали бесплатную экскурсию по музейному саду.

«Угощение горожан Коломны на Медовый и Яблочный Спас у ворот фабрики — это давняя традиция славной купеческой династии Чуприковых. Об этом и многом другом вам расскажет патриах знаменитого коломенского семейства Карп Фомич Чуприков — наш любимый артист театра Pastila Виктор Уткин», — рассказали организаторы праздничных гуляний.

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