Ярмарку секций и кружков для детей проведут в Мытищах 18 августа

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В торгово-развлекательном центре «Июнь» городского округа Мытищи 18 августа пройдет «Ярмарка увлечений». Для детей и подростков свои возможности представят более 20 развивающих центров, спортивных секций и творческих студий.

Записать в понравившуюся студию или секцию своего ребенка родители смогут прямо на ярмарке. Дети бесплатно попробуют свои силы в различных видах творчества, спорта и рукоделия. Консультанты дадут профессиональные советы родителям по выбору дополнительных занятий.

Коллективы Дворца культуры «Яуза» подготовят концертную и развлекательную программу. Представители учреждений культуры проведут мастер-классы по рукоделию и изобразительному искусству, дефиле и фотопозированию.

Мероприятие пройдет 18 августа в 14.00 по адресу: улица Мира, строение 51, первый этаж, центральная галерея рядом с часами Биг-Бен. Вход свободный.

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