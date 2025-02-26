Ярмарку с фермерскими продуктами локальных производителей открыли в Видном

В Видном 25 февраля открыли «Фермерский островок», где представлена продукция местных производителей. Этот проект позволяет поддержать предпринимателей и создать комфортные условия для развития сельского хозяйства в Московской области.

На прилавках можно увидеть молочные, мясные и кондитерские товары местных производителей.

«Такие торговые предприятия обеспечивают население свежими и экологически чистыми продуктами, а также укрепляют продовольственную безопасность региона», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Оганов.

Кроме того, предприниматели получают доступ непосредственно к покупателю.

«Это также хорошая возможность нарастить объемы производства и в дальнейшем начать работать в качестве поставщика торговых сетей напрямую», — добавил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Весь товар имеет сертификаты качества и ветеринарно-санитарные документы.

«Фермерский островок» работает в гипермаркете «Лента» по адресу: улица Старо-Нагорная, дом № 20.