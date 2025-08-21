Ярмарку к Яблочному спасу провели в Химках

«Спасскую ярмарку» в День яблочного спаса организовали в Химках. Мероприятие объединило прихожан округа на территории Троицкого храма.

Фермеры представили на ярмарке натуральные продукты и изделия ручной работы: мед, овощи, домашнюю выпечку, варенье, десерты, сувениры и игрушки.

«Такие праздники показывают, насколько людям важно быть вместе. Кто-то делится своим трудом, кто-то приходит за теплом общения. Это и есть настоящая сила традиций», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Сообщество «Оранжевый шар» и студентка Московской духовной академии Пелагея Гусар исполнили на ярмарке традиционные русские песни.

«Подобные инициативы важны еще и потому, что они сближают людей разных поколений. Дети, молодежь, взрослые — все находят здесь что-то свое», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.