Ярмарку и чаепитие ко Дню села провели в Косякове

День села отметили в Косякове в конце августа. Для жителей организовали мастер-классы, праздничный стол с чаем и сладостями, а также концерт.

Праздник в селе традиционно посвятили Ореховому спасу. Мероприятия прошли у местного Дома культуры. Сотрудники ДК «Красный горняк» провели игровую программу для детей.

На площади работали торгово-ярмарочные палатки с вязанными игрушками и пряниками, а также фотозона. Для жителей организовали мастер-классы и стол с чаем и сладостями.

Во время торжественной части для гостей праздника выступил хореографический коллектив «Злато». Жителей поздравили директор муниципального бюджетного учреждения «Воскресенский спортивный комплекс „Химик“ Олег Сухарь, а также почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов и настоятель Успенского храма села Константиново Сергий Котерев.

Поздравления звучали в адрес старожилов села, юбиляров и спонсоров. Им вручили памятные сувениры. Активных жителей села наградили от главы округа.

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