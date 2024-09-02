Ярмарку и чаепитие ко Дню села провели в Косякове

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

День села отметили в Косякове в конце августа. Для жителей организовали мастер-классы, праздничный стол с чаем и сладостями, а также концерт.

Праздник в селе традиционно посвятили Ореховому спасу. Мероприятия прошли у местного Дома культуры. Сотрудники ДК «Красный горняк» провели игровую программу для детей.

На площади работали торгово-ярмарочные палатки с вязанными игрушками и пряниками, а также фотозона. Для жителей организовали мастер-классы и стол с чаем и сладостями.

Во время торжественной части для гостей праздника выступил хореографический коллектив «Злато». Жителей поздравили директор муниципального бюджетного учреждения «Воскресенский спортивный комплекс „Химик“ Олег Сухарь, а также почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов и настоятель Успенского храма села Константиново Сергий Котерев.

Поздравления звучали в адрес старожилов села, юбиляров и спонсоров. Им вручили памятные сувениры. Активных жителей села наградили от главы округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте