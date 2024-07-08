Ярмарки и мастер-классы провели в Подмосковье в День семьи, любви и верности 8 июля. В парках прошли концерты и развлекательные программы.

Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, гостям представили сувениры ручной работы, кулинарные мастер-классы, угощения и многое другое. Так, в парке «Ривьера» в Можайске прошел концерт и фестиваль пирогов, а в парке Яуза в Мытищах состоялась спортивная эстафета.

«Праздничная программа продолжится и сегодня. Например, в Коломне состоится семейный концерт в сквере им. Зайцева, где, помимо выступлений, будут представлены товары местных производителей», — добавили в ведомстве.

Афиша мероприятий доступна на сайтах и в соцсетях администраций округов.

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