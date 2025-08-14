Ярмарки и мастер-классы поведут на Яблочный Спас в Дмитрове

Праздничную программу в честь православного праздника Яблочный Спас проведут в Дмитрове 23 августа. НаИсторической площади в центре Дмитровского кремля проведут мастер-классы, ярмарки, конкурсы и многое другое.

Как сообщили в областном министерстве культуры, в программу войдут игры, конкурсы, творческие мастер-классы, экскурсии, выставки и ярмарки. Гостей угостят шарлоткой и чаем из самовара.

Кроме того, священнослужитель проведет для посетителей обряд освещения яблок и меда. их можно принести с собой или приобрести на ярмарке.

Вход на мероприятие свободный. Начало праздника запланировано на 11:00.