Ярмарки и мастер-классы поведут на Яблочный Спас в Дмитрове

Чехов. Мелихово. Фольклорный фестиваль «Три Спаса»
Фото: Чехов. Мелихово. Фольклорный фестиваль «Три Спаса»/Медиасток.рф

Праздничную программу в честь православного праздника Яблочный Спас проведут в Дмитрове 23 августа. НаИсторической площади в центре Дмитровского кремля проведут мастер-классы, ярмарки, конкурсы и многое другое.

Как сообщили в областном министерстве культуры, в программу войдут игры, конкурсы, творческие мастер-классы, экскурсии, выставки и ярмарки. Гостей угостят шарлоткой и чаем из самовара.

Кроме того, священнослужитель проведет для посетителей обряд освещения яблок и меда. их можно принести с собой или приобрести на ярмарке.

Вход на мероприятие свободный. Начало праздника запланировано на 11:00.

