Ярмарки и мастер-классы к 130-летию Сергея Есенина прошли в Солнечногорске

В городском парке Солнечногорска состоялся общеобластной праздник «Парки. Осень. Заряжай!», приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Центральной темой события стало творчество поэта и богатое культурное наследие России.

Праздник проходил на двух площадках. На набережной «Выстрел» гостей ждали книжная выставка, творческая мастерская и тематическая фотозона «Поэзия в кадре». Любители чтения прогуливались по «Маршруту чтения». Также все посетители смогли согреться горячими напитками на чайной станции и угоститься вкусностями, а волонтеры вручали посетителям буклеты со стихами.

На ярмарке мастера представили авторские изделия, рядом проводили мастер-классы и квесты, работала выставка. В музыкальной гостиной «Есенинская мелодия души» прозвучал русский романс, а после гости приняли участие в «Открытом микрофоне» и «Поэтической дуэли». Завершился вечер праздничным концертом с выступлениями артистов городского округа.

«Программа прошла на ура. Особый отклик получили романсы на стихи в исполнении наших прекрасных солистов. Колорит золотой осени, чарующие, берущие за душу голоса, родные для многих строки Сергея Есенина создали атмосферу тепла, радушия и единения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следить за новостями парка можно в социальных сетях: в VK и Telegram.