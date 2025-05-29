Ярмарка возле ДК «Яуза» в Мытищах завершит работу 31 мая

На ярмарке в Мытищах представлена продукция из разных регионов России. Можно найти все необходимое: от льняных простыней до козьего сыра.

Мытищинская ярмарка, организованная на площади у Дворца культуры «Яуза», представляет собой уникальную платформу для демонстрации продукции, произведенной в различных регионах Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Представлен широкий ассортимент товаров, включающий в себя как продовольственные, так и непродовольственные категории.

Ассортимент ярмарки характеризуется высокой степенью диверсификации, что позволяет удовлетворить потребности широкого круга потребителей. В частности, посетители могут ознакомиться с деликатесами, предлагаемыми производителями из различных уголков страны, а также приобрести одежду, игрушки, косметические средства и сувениры. Важно отметить, что все представленные товары отличаются приемлемым ценовым диапазоном, что делает их доступными для широкой аудитории.

Мытищинская ярмарка продолжает свою работу до 31 мая, ежедневно принимая посетителей с 10:00 до 19:00.