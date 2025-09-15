Ярмарка вакансий прошла в Центральном парке в Королеве

Ярмарка трудоустройства ко Дню города прошла в Центральном парке. В мероприятии приняли участие более 20 ведущих предприятий Королева.

Организации представили актуальные вакансии, рассказали о требованиях к кандидатам, условиях труда и заработной плате, а также возможностях профессионального обучения.

Мероприятие посетили более 800 человек, около 90 соискателей оставили контакты работодателям, специалисты провели свыше 50 индивидуальных консультаций.

Во время ярмарки организовали выставку инновационных технологий. Все желающие увидели спускаемый аппарат космического корабля, ракетные двигатели, контрольно-измерительное оборудование и другую уникальную технику.

Жители получили уникальную возможность встретиться с будущими работодателями и узнать об интересующих профессиях.