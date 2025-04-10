Ярмарка вакансий прошла в Губернском колледже в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Кадровый центр Подмосковья провел ярмарку вакансий в Губернском колледже в Серпухове. Студентам предложили большой выбор предприятий для трудоустройства и доставили в ресторан на мастер-класс победителя кулинарного шоу «Молодые ножи» Юрия Поэта.

Молодые люди, не покидая учебного заведения, смогли познакомиться с разнообразием карьерного роста. В Серпухове 17 организаций представили 62 вакансии и 438 рабочих мест. Направления разные: образование, промышленность, туризм, безопасность и многое другое.

Во время ярмарки вакансий прошел круглый стол «Профориентация несовершеннолетних» и тренинг «Эффективная самопрезентация» от специалистов Кадрового центра Московской области.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Для студентов отделения «Поварское и кондитерское дело» провели профтур в один из ресторанов в Серпухове. Ребята увидели работу коллектива профессионалов, прошлись по внутренним помещениям, цехам и коридорам.

Победитель четвертого сезона кулинарного шоу «Молодые ножи» Юрий Поэт показал захватывающий мастер-класс. Шеф научил студентов готовить авторский крабовый салат с элементами молекулярной кухни и тартар из говядины по собственному рецепту. Юрий поделился полезными советами и призвал экспериментировать в поисках новых вкусов и сочетаний.

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