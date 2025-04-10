Ярмарка вакансий прошла в Губернском колледже в Серпухове

Кадровый центр Подмосковья провел ярмарку вакансий в Губернском колледже в Серпухове. Студентам предложили большой выбор предприятий для трудоустройства и доставили в ресторан на мастер-класс победителя кулинарного шоу «Молодые ножи» Юрия Поэта.

Молодые люди, не покидая учебного заведения, смогли познакомиться с разнообразием карьерного роста. В Серпухове 17 организаций представили 62 вакансии и 438 рабочих мест. Направления разные: образование, промышленность, туризм, безопасность и многое другое.

Во время ярмарки вакансий прошел круглый стол «Профориентация несовершеннолетних» и тренинг «Эффективная самопрезентация» от специалистов Кадрового центра Московской области.