Ярмарка вакансий пройдет в Мытищах 31 июля

Лучшие работодатели Мытищ и ближайших городских округов представят свои вакансии на ярмарке 31 июля. Расскажут также о возможностях получения новой профессии и повышения квалификации в рамках своей специальности на рабочем месте.

Гости ярмарки смогут узнать не только по поводу трудоустройства и повышения квалификации, но и на тему образования. Учебные организации среднего профессионального и высшего образования округа и ближайших городских округов проинформируют о правилах и условиях приёма, порядке зачисления и льготах при поступлении.

Специалисты Кадрового центра Подмосковья проведут консультации по мерам государственной поддержки в сфере занятости, а профориентологи проведут тренинг по написанию эффективного резюме, которое поможет выделиться среди других соискателей и увеличить шансы на успешное трудоустройство.

Мероприятие пройдет 31 июля в доме культуры «Яуза» в Мытищах. Продлится с 12:00 до 15:00. Приглашаются жители всех возрастов. Вход свободный.