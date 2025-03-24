Ярмарка вакансий пройдет в Мытищах 27 марта

Дворец культуры «Яуза» соберет в этот четверг на одной площадке представителей крупных предприятий городского округа Мытищ и активных соискателей. Организует традиционную ярмарку вакансий Кадровый центр Подмосковья при поддержке администрации Мытищ. Вакансии представят такие учреждения как Мытищинский машиностроительный завод, «Восход-Центр», «Альфа банк», «Мособлгаз», «Мособлэнерго» и другие предприятия округа.

Ярмарка трудоустройства давно зарекомендовала себя у жителей городского округа Мытищи, так как это возможность не только узнать о новых вакансиях, но и пообщаться с работодателем напрямую, задать все интересующие вопросы и даже пройти первичное собеседование. Такой формат мероприятия позволяет соискателю быстрее найти желаемую работу, а работодателю на месте оценить, подходит ли человек на предлагаемую должность. Подобные ярмарки проходят в Мытищах регулярно и набирают все большую популярность.

Посетить мероприятие можно в четверг, 27 марта, с 11:00 до 14:00 по адресу: улица Мира, дом 2а.