Ярмарка вакансий пройдет в Котельниках 16 апреля

Жителей и гостей городского округа Котельники приглашают посетить традиционную ярмарку вакансий, которая пройдет 16 апреля с 15:00 до 18:00 в торговом центре «МЕГА Белая Дача». На мероприятии будут представлены около 20 организаций, предлагающих более 200 вакансий.

Среди участников — предприятия, работающие в Котельниках, такие как «Белая Дача Трейдинг», «Сталькон», банк «ВТБ», Торговый дом «ЭТМ», а также арендаторы торгового центра «МЕГА Белая Дача». Кроме того, на ярмарке примут участие учреждения городского округа, что позволит найти работу в сферах образования, здравоохранения и муниципального управления.

Особое внимание будет уделено поддержке трудоустройства молодежи старше 14 лет, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также граждан старшего возраста (65+).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.