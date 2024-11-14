Ярмарка вакансий пройдет в доме культуры «Яуза» в Мытищах 14 ноября

Жители Мытищ, которые ищут работу или хотят ее поменять, пригласили посетить ярмарку трудоустройства. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00.

Более 35 работодателей муниципалитета, среди которых такие предприятия, как «Мострансавто», «Метровагонмаш», «Супертехприбор», «Мосэнерго», предложат посетителям около 600 вакансий. Представители компаний ответят на все вопросы по трудоустройству, интересующие соискателей.

Посетители ярмарки смогут не только пообщаться с потенциальными работодателями, но и узнать о возможности открыть собственный бизнес, получить консультации и содействие в трудоустройстве.

Мероприятие организовал Кадровый центр Московской области при поддержке администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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