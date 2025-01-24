Ярмарка трудоустройства ко Дню студента прошла в Люберцах

В городском округе Люберцы состоялась ярмарка трудоустройства, приуроченная ко Дню студента. Мероприятие объединило работодателей, учебные заведения и молодежь, открывая участникам новые возможности: от выбора вуза мечты до трудоустройства на любимую работу или повышения квалификации.

В мероприятии приняли участие 50 работодателей из Люберец и соседних городских округов, которые предложили почти 1,5 тысячи вакансий по различным направлениям. Кроме того, 25 учреждений профессионального образования рассказали о своих специальностях и возможностях целевого обучения.

Одним из участников стал Государственный университет просвещения, который презентовал свои программы обучения в области государственного управления и закупок.

«Ярмарка в Люберцах шикарно организована. Мы благодарим администрацию. Здесь вы можете выбрать разные вузы. Здесь представители и работодатели. И у нас абитуриент понимает, что он поступает и уже завтра идет на практику», — отметила заведующая кафедрой госуправления, менеджмента и госзакупок Государственного университета просвещения Алла Трофимовская.