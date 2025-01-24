Ярмарка трудоустройства ко Дню студента прошла в Люберцах
В городском округе Люберцы состоялась ярмарка трудоустройства, приуроченная ко Дню студента. Мероприятие объединило работодателей, учебные заведения и молодежь, открывая участникам новые возможности: от выбора вуза мечты до трудоустройства на любимую работу или повышения квалификации.
В мероприятии приняли участие 50 работодателей из Люберец и соседних городских округов, которые предложили почти 1,5 тысячи вакансий по различным направлениям. Кроме того, 25 учреждений профессионального образования рассказали о своих специальностях и возможностях целевого обучения.
Одним из участников стал Государственный университет просвещения, который презентовал свои программы обучения в области государственного управления и закупок.
«Ярмарка в Люберцах шикарно организована. Мы благодарим администрацию. Здесь вы можете выбрать разные вузы. Здесь представители и работодатели. И у нас абитуриент понимает, что он поступает и уже завтра идет на практику», — отметила заведующая кафедрой госуправления, менеджмента и госзакупок Государственного университета просвещения Алла Трофимовская.
Начальник управления занятости Министерства социального развития Московской области Эльвек Каруев подчеркнул, что проведение таких мероприятий особенно важно, так как сейчас целевое обучение становится все более популярным.
Отметим, что ярмарка трудоустройства в Люберцах стала первой в Подмосковье в этом году. Помимо презентаций вакансий и образовательных программ, для участников организовали мастер-классы, тренинги и круглый стол по вопросам целевого обучения.
Ярмарка стала площадкой для новых знакомств, профессионального роста и карьерного старта для студентов и молодых специалистов.