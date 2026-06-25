Ярмарка трудоустройства для молодежи прошла в Воскресенске

В молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», объединившая ведущих работодателей округа и подрастающее поколение. Свои стенды представили ключевые предприятия и организации муниципалитета.

В числе участников — производитель кабельной продукции «Белтелекабель», научно-производственное объединение «АСТА», муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» администрации округа, жилищно-коммунальное предприятие «Белоозерское ЖКХ» и «Управляющая организация „Наш дом — Воскресенск“». Работодатели рассказали о востребованных специальностях в реальном секторе экономики и жилищно-коммунальной сфере.

Гостями ярмарки стали учащиеся 7–11 классов школ округа, а также студенты Воскресенского колледжа. Для молодых людей это стала возможность лично пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о специфике профессий и определиться с будущей карьерой.

Организацию поддержал Кадровый центр Подмосковья. Проведение подобных ярмарок играет важную роль в подготовке квалифицированных кадров и снижении оттока молодых специалистов из региона.