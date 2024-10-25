Осенняя ярмарка с товарами со всей России открылась в Мытищах

Ярмарка «Золотая осень» начала работать на площади у Дома культуры «Яуза». Жители Мытищ смогут приобрести продукцию из разных уголков нашей страны.

Многие торговцы уже не в первых раз привозят свои товары в Мытищи. Продавцы не только стоят за прилавком, предлагая свою продукцию, но и подходят к делу с душой и фантазией.

Светлана Кириллова уже девять лет готовит варенье из алтайских ягод по особому рецепту — на пару. «Я его называю „живое“ варенье, потому что в нем сохранены все полезные свойства. В каждой ягодке множество витаминов, больше, чем во всей аптеке», — рассказала женщина.

На ярмарке найдутся товары на любой вкус и кошелек. Здесь есть мед из Республики Марий Эл и мясные деликатесы из Чувашии, текстиль из Иванова и сувениры из Крыма. Представители Белоруссии привезли одежду для взрослых и детей, обувь и мясную продукцию.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 и продлится до 27 октября.

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