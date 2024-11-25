Ярмарка товаров регионов России прошла в Мытищах

Ярмарка «Товары регионов России» гостила в микрорайоне Пироговский в Мытищах. Люди смогли приобрести изделия из трикотажа и продукты питания.

Работу ярмарки проверила начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.

«Здесь размещено 18 палаток. В каждой из них представлены товары различных регионов России: рязанская молочная продукция, тамбовский и ивановский трикотаж, вологодские изделия и многое другое. Также стоит обратить внимание на уголок потребителя, в котором размещены контрольные весы, книга жалоб и предложений, а также аптечка», — отметила Елена Владимировна.

Яркие палатки, запах еды и музыка создали неповторимую атмосферу. Покупатели смогли пообщаться, встретиться с друзьями и запастись качественными продуктами со всей России.

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