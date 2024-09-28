Ярмарка товаров регионов России открылась в Мытищах

Ярмарка «Товары регионов России» открылась в Мытищах 23 сентября перед Дворцом культуры «Яуза». В продаже — мясная, молочная, рыбная продукция, мед, приправы, одежда, обувь, цветы, инструменты и многое другое.

Товары представили продавцы из России и республики Беларусь. Марта Старчук из союзной страны представила мясную и молочную продукцию.

«Приятно видеть, что люди открывают для себя что-то новое. В нашем ассортименте много национальных угощений, которые люди с интересом пробуют. Например, вяленое с черным перцем мясо — полендвица. Говорят, кто ее пробовал, тот обязательно захочет купить еще. Мы уже не впервые приезжаем в ваши края, впечатления очень хорошие. Когда есть время, стараемся выходить на экскурсии», — рассказала Марта Старчук.

Светлана Рогачева из Пушкино продает самый востребованный товар зимой — валенки, теплые ботинки и тапочки.

«Когда приближается холодный сезон, выхожу с ними на продажу. Считаю, что валенки — самая удобная обувь, ходить в них всегда приятно. Все мои товары — добрые и теплые, привычные всем нам с детства», — отметила Светлана Рогачева.

На выставка также представили и башкирский мед.

Ярмарка «Товары регионов России» будет работать до 29 сентября на площади у Дворца культуры «Яуза» ежедневно с 10:00 до 19:00.

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