Ярмарка товаров регионов России открылась в Мытищах

На площади у ДК «Яуза» в Мытищах проходит ярмарка, где представлены товары из разных регионов России, а также из Белоруссии. Администрация города внимательно следит за качеством предоставляемых услуг на мероприятии.

Заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг Александра Кармишева рассказала, что контроль осуществляется постоянно: проверяется качество продукции, наличие кассовых аппаратов и рассматриваются обращения граждан.

Жители активно посещают ярмарку, приходят за свежими белорусскими продуктами и пробуют мед, привезенный из различных уголков страны. По их словам, возможность приобрести такие товары очень удобна.

Сегодня специалисты управления потребительского рынка провели проверку состояния торговых площадок, прилегающей территории и платежных терминалов — нарушений не обнаружено.

Ярмарка будет работать до 29 июня с 11:00 до 19:00. Все желающие смогут ознакомиться с богатым ассортиментом продукции.