Ярмарка предприятий прошла в Воскресенске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню труда Подмосковья, состоялось в в Воскресенске 17 апреля. Лучшим представителям крупных промышленных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса, а также передовикам городского округа вручили заслуженные награды.

К празднику была организована ярмарка предприятий, где представили продукцию и услуги 12 воскресенских компаний. Они также продемонстрировали основные производственные и коммерческие достижения.

С праздником работников предприятий и организаций округа поздравили и вручили награды глава Воскресенска Алексей Малкин, депутат Государственной думы НикитаЧаплин, министр Подмосквья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева и председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко.

«Искренне признателен всем за добросовестный труд и вклад в развитие муниципалитета. Горжусь, что в Воскресенске работают столь сильные и целеустремленные команды», — обратился к собравшимся Алексей Малкин.