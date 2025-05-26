Ярмарка ко Дню предпринимательства прошла в Мытищах
В Мытищах прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. Была организована ярмарка, а также церемония награждения.
Мероприятие провели в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». В нем приняли участие секретарь местного отделения Юлия Купецкая, депутаты Московской областной Думы Михаил Мурзаков и Денис Перепелицын, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук и муниципальный депутат Николай Шпак.
Для гостей организовали ярмарку, на которой представили товары и услуги местных компаний. Это позволило участникам установить новые контакты и поддержать производителей в Мытищах.
В конце депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын вручил награды отличившимся предпринимателям.
«Предприниматели — это люди, которые не боятся трудностей, которые верят в свой успех и готовы идти на риск ради достижения своих целей. „Единая Россия“ последовательно занимается поддержкой предпринимателей — драйверов экономического развития наших городов. В рамках партийных инициатив мы реализуем системные меры: от сокращения административных барьеров до целевой поддержки производителей. Благодаря единому подходу, который применяет в своей работе вся команда губернатора Андрея Воробьева, особый акцент делаем на кооперацию предприятий, инфраструктурное развитие промышленных зон и продвижение региональной продукции», — сказал Денис Перепелицын.
Мероприятие подтвердило готовность власти поддерживать инициативы бизнес-сообщества.