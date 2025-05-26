Ярмарка ко Дню предпринимательства прошла в Мытищах

Для гостей организовали ярмарку, на которой представили товары и услуги местных компаний. Это позволило участникам установить новые контакты и поддержать производителей в Мытищах.

В конце депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын вручил награды отличившимся предпринимателям.

«Предприниматели — это люди, которые не боятся трудностей, которые верят в свой успех и готовы идти на риск ради достижения своих целей. „Единая Россия“ последовательно занимается поддержкой предпринимателей — драйверов экономического развития наших городов. В рамках партийных инициатив мы реализуем системные меры: от сокращения административных барьеров до целевой поддержки производителей. Благодаря единому подходу, который применяет в своей работе вся команда губернатора Андрея Воробьева, особый акцент делаем на кооперацию предприятий, инфраструктурное развитие промышленных зон и продвижение региональной продукции», — сказал Денис Перепелицын.

Мероприятие подтвердило готовность власти поддерживать инициативы бизнес-сообщества.