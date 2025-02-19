Ярмарка и мастер-классы пройдут в агродеревне в Щелкове на Масленицу

Фото: фото: Медиасток.РФ

В 2025 году Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта. В это время принято печь блины, навещать родных и друзей, а в последний день провожать зиму, сжигая чучело. Праздничные гуляния пройдут и в агродеревне «Буренкино царство» в Щелкове.

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья рассказали, что посетителей угостят горячими блинами со сгущенкой и другими вкусными добавками. В программе — мастер-классы для детей и взрослых, а в финале сожгут чучело. Также на празднике будет работать фермерская ярмарка.

Праздник начнется в 12:00, вход свободный.

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