Ярмарка и мастер-классы пройдут в агродеревне в Щелкове на Масленицу

В 2025 году Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта. В это время принято печь блины, навещать родных и друзей, а в последний день провожать зиму, сжигая чучело. Праздничные гуляния пройдут и в агродеревне «Буренкино царство» в Щелкове.