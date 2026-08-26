Ярмарка и мастер-классы пройдут к 872-летию Дмитрова

В Дмитрове 29 августа в честь 872-летия города планируют установить рекорд России — для жителей и гостей приготовят пирожное «Картошка» весом 250 килограммов. Основные мероприятия развернутся на Советской и Торговой площадях и в историческом центре.

С 11:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки. На Советской площади откроется арт-зона, на Торговой — ярмарка, ремесленная и спортивная площадки. В 12:00 состоится традиционное шествие трудовых коллективов округа, в 13:00 — праздничный молебен. В 13:30 начнется установление рекорда России с пирожным «Картошка» весом 250 килограммов.

С 14:00 до 17:00 на улице Кропоткинской, возле памятника Петру Кропоткину, пройдет мастер-класс по вальсу для старшего поколения. В 15:00 состоится мастер-класс от ведущих блогеров страны, в 17:00 жителей и гостей города объединит флешмоб «Дмитров, танцуй».

«872-летие Дмитрова хотим отметить большим праздником для всего округа. В программе есть наши традиционные события, которые жители ждут каждый год, и особенный момент — попробуем вместе установить рекорд России. Приглашаю дмитровчан и гостей города 29 августа провести этот день вместе с нами», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Праздничная программа начнется в 11:00. Вход на мероприятия свободный.