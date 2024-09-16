Концерт ко Дню города прошел в микрорайоне имени Шитикова в Мытищах

«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего любимого города. В нашем микрорайоне проживают люди с активной жизненной позицией, и это здорово, потому что пока мы будем такими — округ, город и микрорайон будут становиться все лучше и лучше», — поздравила собравшихся председатель ТОС «Рупасово» Светлана Комилавочникова.

Помимо торжественного концерта «Город М», для гостей подготовили интерактивы и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Также работал пункт сбора гуманитарной помощи для соотечественников.

вости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».