Концерт ко Дню города прошел в микрорайоне имени Шитикова в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ярко и весело отметили мытищинцы День города. Праздник прошел в микрорайоне имени Шитикова.

«Сегодня мы отмечаем день рождения нашего любимого города. В нашем микрорайоне проживают люди с активной жизненной позицией, и это здорово, потому что пока мы будем такими — округ, город и микрорайон будут становиться все лучше и лучше»,  — поздравила собравшихся председатель ТОС «Рупасово» Светлана Комилавочникова.

Помимо торжественного концерта «Город М», для гостей подготовили интерактивы и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Также работал пункт сбора гуманитарной помощи для соотечественников.

вости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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