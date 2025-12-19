Ямы устранили на дорогах в Серебряных Прудах

За последнюю неделю на региональных дорогах в Серебряных Прудах специалисты Мосавтодора устранили порядка 100 дефектов дорожного покрытия. Это в среднем около 20 отремонтированных повреждений в день.

По словам специалистов, работы ведутся интенсивно, чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей и общественного транспорта в зимний период. Ямочный ремонт выполнен в населенных пунктах Александровка, Озерки, Курбатово и Крутовец, а также на подъездах к селам Мочилы, Куребино и Аннино.

«Для зимнего содержания дорог используются два основных вида материалов: литой асфальтобетон — обеспечивает более прочное и долговечное покрытие в холодных условиях, и холодную асфальтобетонную смесь — применяется для быстрой локальной ликвидации дефектов сразу после их обнаружения», — сообщили специалисты.

Осмотр дорог и выявление дефектов проводятся регулярно. Участки для ремонта определяются ежедневно с учетом погодных условий, интенсивности движения и степени опасности повреждений. Качество выполненных работ проверяется через систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры.