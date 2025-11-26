Ямы почти в 400 дворах Подмосковья отремонтируют в 2026 году

В 2025 году в Московской области планировали обновить свыше 517 тысяч квадратных метров проездов более чем в 300 дворах. По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игоря Даниленко, работы перевыполнили на 30%.

Рабочие обновили проезды, парковочные места и пешеходные дорожки. Ремонт проводили по технологии «большими картами», когда асфальт нарезают участками от 25 квадратных метров, что отличается от обычного ямочного ремонта.

В планах на 2026 год — продолжить благоустройство и отремонтировать проезды, тротуары и пешеходные дорожки «большими картами» более чем в 300 дворах по всей области.