Ямы отремонтировали еще на 7 участках дорог в Чехове

В городском округе Чехов продолжается сезонная работа по устранению дефектов дорожного полотна. За прошедшую неделю обновление покрытия затронуло сразу несколько населенных пунктов

Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок участки в деревнях Кулаково, Коровино, Попово, в селе Новоселки, поселке Васькино, а также на дорогах возле Бершово и Чудиново.

Темп проведения ремонта остается стабильным: в среднем по округу ежедневно устраняют около 50 повреждений, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и поддерживать проезжие части в нормативном состоянии.

Работы проводят не только в Чехове — аналогичные мероприятия охватили всю Московскую область. Для восстановления покрытия используют литой асфальтобетон и холодные смеси, позволяющие ремонтировать участки при различных погодных условиях.

Контроль за выполнением операций ведется тщательно: каждый этап фиксируют в системе СКПДИ — на комплексной платформе мониторинга дорожной инфраструктуры, где информация о проделанной работе сопровождается фотоотчетами и автоматически сохраняется в базе данных.