Ямочный ремонт завершился во дворах Шатуры

Работы по ямочному ремонту завершили в 19 дворах в Шатуре. Всего в округе ликвидировали 278 дефектов дорожного полотна. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Покрытие обновили во дворах на проспекте Ильича, на улицах Жарова, Интернациональной, Клары Цеткин, Спортивной, Чехова, Школьной и Энергетиков. Помимо этого, Работы также провели в Рошале на 1-й первомайской улице, а также на улицах Мира и Октябрьской революции.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов уточнил, что ремонт асфальтового покрытия во дворах — одна из главных задач, с которой начинается создание комфортной среды для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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