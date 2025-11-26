Ямочный ремонт завершили в Калининце

Специалисты успешно завершили комплексные работы по ямочному ремонту дорожного покрытия в микрорайоне КЭЧ. Эта инициатива является частью постоянной работы по улучшению транспортной инфраструктуры округа и обеспечению бесперебойного и безопасного дорожного движения.

Выполненные работы проводились подрядной организацией в соответствии с современными технологическими стандартами и требованиями. Процесс ремонта включал в себя несколько ключевых этапов, каждый из которых важен для обеспечения долговечности нового покрытия: очистка дорожного покрытия, подготовка основания, укладка нового асфальта и тщательное уплотнение.

«Своевременное и качественное устранение выбоин, трещин и других дефектов дорожного полотна — это не просто косметический ремонт. Это стратегическая мера, позволяющая предотвратить дальнейшее разрушение дорог, вызванное воздействием влаги, перепадов температур и постоянной транспортной нагрузки», — отметили в администрации округа.