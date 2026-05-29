Более 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки

Дорожные службы Московской области продолжают ямочный ремонт на региональных и муниципальных дорогах и тротуарах. За минувшие сутки специалисты устранили около пяти тысяч дефектов покрытия, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На региональной сети специалисты Мосавтодора отремонтировали порядка трех тысяч дефектов, более 500 из них ликвидировали на дорогах Волоколамского РУАД в четырех округах: Волоколамском, Клину, Лотошине и Шаховской.

На муниципальной сети устранили две тысячи ям. Наибольший объем работ провели в Ступине (более 340 дефектов), Рузском округе (150 дефектов), Одинцовском округе (более 140 дефектов) и Чехове (более 120 дефектов).

Инспектирование дорожной сети проводится регулярно, дефекты после обнаружения устраняются в течение 1–10 дней в зависимости от категории дороги и аварийности. Все аварийные ямы устраняются в течение суток. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).