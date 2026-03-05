Ямочный ремонт стартовал на дорогах в Жуковском

Весна в Жуковском начинается с усиленной работы дорожных служб. Как сообщил глава городского округа Андроник Пак, на этой неделе в авиаграде официально стартовал ямочный ремонт.

В условиях активного таяния снега и перепадов температур дорожное полотно подвергается серьезным нагрузкам. Главной особенностью нынешних работ является использование специальных технологий и смесей, которые позволяют эффективно заделывать выбоины даже при повышенной влажности и отрицательных температурах. Это критически важно в переходный период, когда влага попадает в трещины и, замерзая, разрушает асфальт.

«Наша первоочередная задача — максимально оперативно устранить образовавшиеся дефекты, пока идет активный сход снега. Мы проводим этот ремонт в превентивных целях, чтобы не допустить роста аварийности и обеспечить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов», — отметил Андроник Пак.

Чтобы не создавать дополнительных трудностей для движения транспорта в дневные часы пик, основной объем работ перенесен на вечернее и ночное время. Дорожные бригады работают по графику, который позволяет минимизировать риск возникновения заторов на ключевых магистралях города. Глава округа также анонсировал масштабную программу обновления дорожной сети, которая начнется сразу после установления благоприятных погодных условий. В план капитальной замены асфальтового покрытия уже включены три транспортные артерии: Туполевское шоссе, улица Энергетическая, а также Мемориальный проезд.

Особое внимание будет уделено и жилому сектору. В микрорайоне Междуречье запланировано комплексное обновление четырех дорожных участков: это 1-й и 2-й проезды по улице Полевая, а также улицы Воронцовская и Отрадная.